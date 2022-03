Franse douane ontdekt meer dan 850.000 euro in auto: bestuurder zegt uit België te komen

De Franse douane heeft bij een controle op de autoweg A31 in de richting van Luxemburg-Metz meer dan 850.000 euro in een voertuig ontdekt.

Het geld in bundels van briefjes van 10 en 20 euro is op 17 maart in een bergplaats onder de armleuning en in de achterdeur gevonden, aldus de douane maandag. De bestuurder had de Chinese nationaliteit. Hij zei uit België te komen en naar Italië te willen.

De man is maandag tot acht maanden cel en een geldstraf van zowat 1,3 miljoen euro veroordeeld. Hij mag ook twee jaar niet op Frans grondgebied vertoeven.