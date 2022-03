Vlammenzee eindigt in drama in ‘Familie’: twee vaste personages overleven brand niet

De cliffhanger waarmee de VTM-soap vrijdag was geëindigd, kreeg maandagavond een dramatisch vervolg. Twee van de vaste personages kwamen om het leven in een hevige brand.

Opgelet: dit artikel bevat spoilers.

Wat is er precies gebeurd? Peter (een rol van Gunther Levi) trotseerde als een echte held de vlammenzee om zijn zoon Victor en zijn moeder Marie-Rose (Martine Jonckheere) te bevrijden. Eenmaal binnen werd hij echter het slachtoffer van de immense rookontwikkeling en ook Marie-Rose verloor het bewustzijn. Beide lichamen werden naar buiten gedragen, maar voor Marie-Rose kwam alle hulp te laat. In het ziekenhuis bezweek ook Peter even later aan de gevolgen van een zuurstoftekort. Met die verhaallijn nam ‘Familie’ afscheid van twee vaste personages en van acteurs Gunther Levi en Martine Jonckheere.

Special effects

Maar het was niet allemaal kommer en kwel: baby Victor kon wel worden gered uit de vlammenzee. Een vlammenzee zonder écht vuur, trouwens. “Productioneel waren deze scènes een grote uitdaging”, zegt creative producer Wim Feyaerts. “Aan de hevige brand op beeld kwam immers geen enkel vonkje echt vuur aan te pas. Daarvoor hebben we gebruikgemaakt van special effects. Op de set gebruikten we lichteffecten en rook. Daarna hebben we met computeranimatie de vlammenzee eraan toegevoegd. Alle respect voor Gunther en Martine die zo diep gegaan zijn om de scènes geloofwaardig neer te zetten. Daar kunnen we hen niet genoeg voor bedanken. In een langlopende reeks als Familie moet je de kijker af en toe naar de keel durven te grijpen met een onverwachte plotwending. Met dit verhaal hebben we midden in het seizoen voor een ongeziene spanningsinjectie gezorgd.”