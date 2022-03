Als zelfs de dokter ziek is: valt het voorjaar nog te redden voor Quick-Step Alpha Vinyl? “Als je in Harelbeke nog werk hebt, is het eigenlijk al te laat”

Niemand in de top tien in Milaan-Sanremo en dinsdag maar vijf renners aan de start in de Settimana Coppi e Bartali. Quick-Step Alpha Vinyl mist bij de start van het voorjaar te veel renners door ziekte. “We gaan elkaar geen blaasjes wijsmaken. Als je in Harelbeke nog werk hebt, is het eigenlijk al te laat.”

Patrick Lefevere heeft het in zijn leven al een keer of honderdduizend gezegd: Paniek is een slechte raadgever. Panikeren doet hij niet, vloeken wel: “Ik kom vorige week bij de ploeg in Italië en daar hoor ik dat Toon Cruyt in bed zit met meer dan 38 graden koorts. Zo erg is het nu: zelfs onze dokter is ziek.” Lefevere wil “niet aan de klaagmuur staan”, maar het voorjaar is voorlopig wel het verhaal van de tien kleine visjes. Tim Declercq viel uit met pericarditis, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar werden ziek in Parijs-Nice. Davide Ballerini en Julian Alaphilippe gaven forfait voor Milaan-Sanremo. “Wat kan je eraan doen?” zegt Lefevere. “Natuurlijk is het niet leuk om achter de feiten aan te koersen, maar we kunnen het spel niet forceren. Voorlopig is het wonden likken, hopen dat we zo veel mogelijk renners kunnen recupereren.”

Er is daarbij reden tot optimisme. Zo heeft Sénéchal de verwachtingen overtroffen in Sanremo. Hij eindigde veertiende, maar, zo zegt Wilfried Peeters: “Florian zat vast achter Nizzolo, die viel in de afdaling van de Poggio. Anders sprint hij mee voor de tweede plaats.” Ook klaar voor het voorjaar: Asgreen. Die liep begin februari een coronabesmetting op en miste de Tour de la Provence, maar is nu helemaal hersteld. “Kasper startte niet in Sanremo omdat hij dat zelf had gevraagd”, aldus Lefevere. “Hij is iemand die goed weet waarmee hij bezig is. Het explosieve van Sanremo ligt hem minder goed, maar voor de Vlaamse koersen is hij klaar.”

Kasper Asgreen. — © BELGA

Bij de rest van de ziekenboeg valt minder positief nieuws te rapen. Alaphilippe is nog steeds behoorlijk ziek, maar zou sowieso geen Vlaamse koersen rijden. Hij herbegint pas begin april in de Ronde van het Baskenland. Grootste zorgenkind is op dit moment Yves Lampaert. Hij is al enige tijd weer aan het trainen, maar raakt wellicht niet klaar voor de E3 Harelbeke komende vrijdag. “Dat zal nog iets te vroeg komen”, zegt Wilfried Peeters. “Gent-Wevelgem zou wel moeten lukken.”

Zdenek Stybar en Davide Ballerini staan er op dit moment wel op om te dubbelen in Harelbeke en Wevelgem. Stybar voelde zich zaterdag “niet super”, maar slaagde er wel in om uit te rijden. Ballerini kon maandag na zijn late forfait voor Sanremo toch alweer trainen. “We hopen die renners te recupereren”, aldus Peeters. “Maar we moeten niet ontkennen dat het op dit moment puzzelen is. In de Settimana Coppi e Bartali staan we met vijf renners in plaats van zeven aan de start. Daar moeten we Rémi Cavagna opstellen, terwijl het geen parcours voor hem is. Overschot hebben we niet op dit moment.”

Roubaix: week later

Voor alle zieken is het Vlaamse voorjaar een race tegen de klok en dan is het een voordeel dat Parijs-Roubaix dit jaar omwille van de Franse verkiezingen een week later valt - op 17 april, twee weken na de Ronde. Dat biedt Quick-Step de kans om daar ook weer Tim Declercq aan de start te hebben. Hij is op dit moment al aan het trainen in Spanje. “Via het Circuit Cycliste Sarthre (5-8 april) kan Tim klaar zijn voor Roubaix”, aldus Peeters.

Tim Declercq. — © BELGA

In Roubaix staat The Wolfpack dan mogelijk op volle sterkte aan de start, maar Lefevere ziet zijn renners graag voordien al scoren. “Er staat dit voorjaar voor iedereen veel op spel. Asgreen wil bewijzen dat zijn voorjaar van 2021 geen toeval was. Lampaert en Stybar zijn einde contract. Er zijn er veel die met Roubaix in het achterhoofd zitten, maar we gaan elkaar geen blaasjes wijsmaken. Als je in Harelbeke nog werk hebt - en dan spreek ik niet over uitzieken, maar over conditie opbouwen - dan is het eigenlijk al te laat.”