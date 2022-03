De deur gaat niet bruusk op slot. Tot zaterdag 13 augustus is Koeckhofs nog geopend. — © gvb

Hamont-Achel

In Achel komt een einde aan een hoofdstuk, want half augustus valt na bijna een halve eeuw het doek over hotel-restaurant Koeckhofs. Zaakvoerders Mark Bonneu en Inge Van de Broek willen zich nog meer focussen op hun restaurant Food Emotions.