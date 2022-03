Brussel

“Ik blijf het merkwaardig vinden dat de pers meneer Belmans blijft omschrijven als professor zonder erbij te zeggen dat hij bestuurder is via Groen en Open Vld.” In haar geheel eigen stijl hekelt minister Zuhal Demir (N-VA) de kritiek van de door vriend en vijand gerespecteerde professor Ronnie Belmans op haar beleid.