Eerste sleep-over van Jeugdharmonie Sint-Martinus succesvol verlopen

’s Avonds keken de jongeren naar twee films. Via een poll mochten ze op voorhand stemmen en de films 'Encanto' en 'Johnny English' kwamen daarbij als winnende films uit de bus. Na deze films kropen ze onder de wol, want de volgende ochtend stond hun eerste repetitie met hun nieuwe dirigent Toon Debaye op het programma. Vooraleer ze aan de repetitie begonnen, werden de lege maagjes gevuld met heerlijke koffiekoeken. De leden en de leiding hadden ervan genoten en de eerste sleep-over was meer dan geslaagd.