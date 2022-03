Code Geel: Diepenbeek mag weer rocken zonder regels

Dankzij Code Geel kan Diepenbeek weer rocken zonder coronaregels. Op vrijdag 22 april is er de uitgestelde editie van Fumprock in zaal OCR. Daags erna maakt de rock plaats voor de blues tijdens Hookrock Indoor in dezelfde zaal.

Dankzij een aanpassing van het reglement door de gemeenteraad kan de zesde editie van Fumprock, die al twee keer uitgesteld werd door corona, toch nog plaatsvinden in 2022 op vrijdag 22 april. Door naar die datum te verhuizen, kan Fumprock op verschillende vlakken samenwerken met het bluesrock-festival Hookrock Indoor, dat op zaterdag plaatsvindt. De twee bevriende festivals werkten ook in coronatijd al samen voor leuke evenementen in Diepenbeek, zoals de Anderhalve Metershow en een coronaproof editie van het dorpsfestival Torenlawijt.

Fumprock trapt op vrijdag 22 april vanaf 19 uur af met de lokale punkhelden van Wröng. Daarna is het de beurt aan de Antwerpse rockband Black Leather Jacket, die een paar jaar geleden de finale haalde van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. King Hiss - een metalband die al furore maakte op Graspop, Alcatraz Metal Fest en in het buitenland - komt voor de allerlaatste keer langs in Diepenbeek. De West-Vlaamse band hangt eind dit jaar de gitaren aan de haak. Punklegendes Funeral Dress scoorden ruim twintig jaar geleden een internationale hit met ‘Party On’. Dat nummer siert nog steeds de tijdloze lijstjes op verschillende radiozenders, maar ondertussen is er voor het eerst sinds lang ook nieuw werk. De avond wordt afgesloten met een ode aan de beste rockband ter wereld: ACDC. De bekende coverband Koyle brengt het beste van de Australische band met hun alter ego ACD-She. Tickets voor Fumprock kosten slechts 15 euro in voorverkoop.

Chilly Willy

Op zaterdag 23 april is er vanaf 18 uur het bluesfestival Hookrock Indoor. Net als Fumprock werd Hookrock Indoor meerdere keren uitgesteld door corona, maar nu komt het er toch van. Chilly Willy is al 30 jaar een begrip in de Belgische blueswereld en dat jubileum komen ze dit jaar in Diepenbeek vieren. The Catsmokes brengen een mix van rockabilly, Texas- en Memphis-blues. Ze stonden al eerder op Blues Peer. De Travelin’ Blue Kings klinken alsof ze rechtstreeks uit de Blues-States komen. Het zijn oude rasmuzikanten met een frisse sound die zich de zwarte blues eigen gemaakt hebben. Tickets voor Hookrock kosten slechts 18 euro in voorverkoop.

Dankzij Code Geel kunnen we voor het eerst sinds twee jaar het hele weekend genieten van muziek zonder regels in Diepenbeek.