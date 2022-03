Maatwerkkeramist Honest Pottery bekroond met Handmade in Belgium-label

Als keramiste heeft Kim Jolling haar hart verloren aan klei en de prachtige voorwerpen die je met dat natuurlijke materiaal tot leven kneedt. “Aan mijn draaitafel voel ik mij op mijn best”, zegt ze. “Die passie deel ik gretig via workshops. Maar zet mij gerust aan het werk om iets unieks te creëren. Maatwerk in keramiek leent zich voor nuttige of gewoon mooie hebbedingen in aardewerk.” Haar passie en enthousiasme bekroont Unizo Limburg nu met het Handmade in Belgium-label (HIB).

In 2014 ontdekte Kim het pottenbakken en ging ze zich er meer en meer in verdiepen. “Ik volgde een beroepsopleiding en leerde de kneepjes van ervaren keramisten die het vuur nog meer bij me aanwakkerden”, vertelt Kim. “Vandaag deel ik zelf mijn passie voor pottenbakken met iedereen die, net zoals ik, betoverd is door deze bijzondere ambacht. Naast workshops in pottenbakken geef ik mijn ideeën vorm via vrij werk onder de naam Honest Pottery.”

Kim maakt vooral gebruiksvoorwerpen zoals serviesgoed, dat het midden houdt tussen naturel en speels. “Denk aan borden en schalen, kommen en koppen, vazen en schotels... Stuk voor stuk unieke items”, zegt Kim. “Warm, authentiek en natuurlijk. In een kleur naar keuze en met een naturelle of glanzende afwerkingslaag. Alles wat je op tafel tovert, oogt mooier en smaakt beter in maatwerkkeramiek. Je haalt tenslotte iets bijzonders in huis dat met liefde is gemaakt.”

Waterdicht

Naast liefde steekt er ook heel veel tijd in elk stuk dat Kim maakt. “Alles start met het kneden van de klei. Daarna draai ik de werkstukken aan de draaischijf. Een dag later werk ik ze verder af en breng ik de decoratie aan. Na een droogproces van gemiddeld tien dagen worden de stukken een eerste keer gebakken. Vervolgens krijgen de stukken een door mezelf gemaakt glazuur en gaan ze opnieuw de oven in. Na een verblijf van twee dagen in de oven zijn de werkstukken klaar om gebruikt en gekoesterd te worden. Ze zijn dan waterdicht en bruikbaar in oven en afwasmachine.”

Keramiek is rijk en veelzijdig, geen enkele realisatie is dan ook hetzelfde. Dat resulteert in een fijne selectie maatwerkkeramiek. “Het werk van Kim is een lust voor oog en getuigt van authentiek vakmanschap”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder Unizo Limburg. “Zij verdient dan ook absoluut het Unizo Handmade in Belgium-label, waarmee we ondernemers in de schijnwerpers zetten die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken.”