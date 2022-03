Ze vertederde de hele wereld door ‘Let it go’ te zingen in schuilkelder, nu ontroert Oekraïense Amelia (7) opnieuw duizenden mensen tijdens benefiet in Polen

Een filmpje waarin ze de Frozen-klassieker ‘Let it go’ zong in een Oekraïense schuilkelder maakte de zevenjarige Amelia Anisovych in een klap een symbool van hoop. Twee weken later deed ze het opnieuw: zondag ontroerde ze duizenden mensen met haar versie van het Oekraïense volkslied tijdens een benefietconcert in Polen.

De zevenjarige Amelia bracht zondag in een traditionele Oekraïense outfit het volkslied van haar thuisland. Het optreden was de opener van het benefietconcert ‘Together with Ukraine’ in de Atlas Arena in de Poolse stad Łódź. Samen met grote Poolse en Oekraïense namen trad ze op ter ondersteuning van een Poolse ngo die humanitaire hulp verleent aan Oekraïense vluchtelingen. De duizenden toeschouwers hielden zaklampen en lichtjes in de lucht tijdens het ontroerende optreden van Amelia.

Twee weken geleden ging het Oekraïense meisje al eens viraal toen er een filmpje van haar verscheen op sociale media waarin ze het Disneyliedje Let it go zong in een schuilkelder in Kiev.

(Lees verder onder de video)

© rr

Op de video is te zien hoe de andere mensen in de schuilkelder muisstil werden tijdens haar optreden. Het filmpje bereikte ook de acteurs van de film. Zo deelde Idina Menzel, die de Engelstalige versie van het lied zong en de rol van Elsa speelde in Frozen, de video op Twitter om haar steun te betuigen aan het meisje en de Oekraïense bevolking. Ook Josh Gad, die de rol van de sneeuwman Olaf speelt, deelde de video op Twitter.

Gevlucht naar Polen

Het meisje vertelde een paar dagen nadat de video de wereld was rondgegaan aan de Britse openbare omroep BBC dat ze iedereen wilde bedanken die van haar gezang genoten had. Ook haar moeder reageerde op de video: “Ik heb altijd geweten dat Amelia zeer getalenteerd is, nu weet de rest van de wereld dat ook. Maar het is een tragedie dat ze nu bekend wordt door een situatie met zoveel dood en verderf.” (Lees verder onder de foto)

Amelia vluchtte met haar grootmoeder en broer naar Polen. Haar moeder en vader bleven achter in Kiev.

Amelia en haar gezin brachten zes dagen door in een bunker in Kiev toen Rusland Oekraïne binnenviel. Een paar dagen nadat de video online verscheen, kon het meisje met haar grootmoeder en broer vluchten naar Polen. Haar moeder en vader bleven achter in Kiev.