Air Belgium wil in september naar Zuid-Afrika vliegen

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium is “voorzichtig optimistisch” over de toekomst en zal vanaf september Zuid-Afrika aan het aanbod toevoegen, met vluchten vanop Brussels Airport naar Johannesburg en Kaapstad. Dat heeft de topman van Air Belgium, Niky Terzakis, maandag aangekondigd. Hij bevestigde ook dat er een nieuwe, Chinese aandeelhouder aan boord is.

Net als vele andere luchtvaartmaatschappijen had Air Belgium het niet onder de markt tijdens de coronacrisis en de ermee gepaard gaande reisbeperkingen. De maatschappij uit Waals-Brabant kon onder meer door vrachtvluchten op te starten het hoofd boven water houden. De cargoactiviteit is momenteel goed voor 60 procent van de omzet en “is in volle groei”, aldus Terzakis.

Het is ook vanuit die sector dat Air Belgium onlangs een nieuwe aandeelhouder kon aantrekken. De Chinese logistieke groep Hongyuan, die al actief is op de luchthavens van Luik en Zaventem, heeft 49 procent van de maatschappij in handen genomen. Ze vervangt eerdere niet-Europese aandeelhouders. De overige 51 procent blijft in Belgische handen (de federale investeringsmaatschappij FPIM, de Waalse investeringsvehikels Sogepa en SRIW, 3T Management en het vliegtuigonderhoudsbedrijf Sabena Aerospace), waardoor Air Belgium ook zijn status van Europese luchtvaartmaatschappij kan behouden.

De nieuwe aandeelhouder wil zowel de cargo- als de passagiersactiviteiten ontwikkelen, verzekert Terzakis. Voor het komende zomerseizoen blijven de passagiersbestemmingen wel nog dezelfde, met vluchten vanop Brussels Airport naar Curaçao en de Dominicaanse Republiek in de Caraïben, en naar het Afrikaanse eiland Mauritius. Ook vanuit Charleroi kan je naar de Caraïben: Guadeloupe en Martinique.

Nieuwe bestemmingen

Maar na de zomer komen er wel nieuwe bestemmingen voor passagiers. Zo kondigde Air Belgium onlangs het eiland Bonaire in de Caraïben aan als nieuwe bestemming vanuit Brussel vanaf november (in combinatie met de bestaande vluchten naar Curaçao). En in september wil de maatschappij ook naar Zuid-Afrika beginnen te vliegen vanuit Brussel, zei Terzakis maandag.

Twee nieuwe bestemmingen vanop Brussels Airport dus, maar de luchthaven van Charleroi wordt niet vergeten, aldus Terzakis. Er zijn plannen voor twee tot drie nieuwe bestemmingen vanop de Henegouwse luchthaven, zei hij. Concrete bestemmingen noemde hij nog niet.

De CEO verwacht de vloot de komende maanden uit te breiden met zowel passagiers- als vrachtvliegtuigen. De passagierstoestellen waarmee Air Belgium in 2018 aan zijn avontuur begon, de viermotorige Airbus A340, worden wel uitgezwaaid. Van de eerste A340 werd onlangs al afscheid genomen, de tweede volgt de komende weken.

Cargo

Wat cargo betreft, werden al twee Boeing 747’s gesignaleerd op Brussels Airport met de logo’s van zowel Air Belgium als Hongyuan erop. Die zullen vermoedelijk binnenkort operationeel worden.

Maar er komt tegen eind 2022 wel een einde aan het contract met de Franse containerrederij CMA CGM, waarvoor Air Belgium sinds een jaar vrachtvluchten uitvoert vanop de luchthaven van Luik. De rederij heeft beslist de activiteiten te concentreren op de Parijse luchthaven Roissy en haar eigen cargomaatschappij te lanceren.

Net als in 2020 leed Air Belgium ook vorig jaar verlies, zei Terzakis nog. De eerste zeven maanden van het jaar waren “vrij rampzalig”, maar sinds de herfst is de maatschappij volgens de CEO wel rendabel. Met “records aan reservaties” sinds februari is er voor de toekomst “voorzichtig optimisme”. Het aantal werknemers, momenteel ruim 450 voltijdse equivalenten, zou voor de herfst de kaap van 500 moeten ronden.