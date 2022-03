Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gaat in op 1 april

De federale regering besliste vrijdag om 1,16 miljard euro vrij te maken om de energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen en de transitie richting duurzame energie te versnellen. Het investeringspakket flankeert de beslissing over de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales.

Een van de maatregelen daarvoor was een verlaagd btw-tarief van 6 procent voor de aankoop en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Dat verlaagd tarief bestaat al voor woningen ouder dan tien jaar. Van 1 april tot 31 december 2023 geldt het ook voor woningen jonger dan tien jaar, inclusief nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak.

De 1,16 miljard die de regering vrijmaakt, is daarnaast onder meer bestemd voor de uitbreiding van de capaciteit van offshore wind in de Noordzee en een verlenging van de btw-verlaging naar 6 procent op sloop en heropbouw.

“Onze gezinnen bevinden zich vandaag middenin een prijzenstorm. Voor velen is meestappen in de energietransitie het allerlaatste van hun zorgen. Terwijl het net dé manier is om de energiefactuur structureel te verlagen. Daarom mogen we mensen vandaag niet afschrikken. We moeten hen begeleiden: waar gaan we naartoe en hoe pakken we het aan. Die richting en duidelijkheid bieden we met dit pakket fiscale steunmaatregelen”, aldus nog minister Van Peteghem