Kus tussen twee vrouwen mag toch bij Pixar

Pixar, dat een zoen tussen twee vrouwen uit de film Lightyear liet knippen, heeft die nu toch in de film gezet. Het doet dat na protesten van fans en werknemers, omdat Disney zich afzijdig hield bij een omstreden wetswijziging in het onderwijs in Florida.

Volgens filmblad Variety heeft Pixar een scène uit Lightyear, over het Toy story-personage Buzz Lightyear, opnieuw uit de prullenbak gehaald. In die scène zal Hawthorne (ingesproken door actrice Uzo Aduba), de vrouwelijke sidekick van Buzz Lightyear, zoenen met haar geliefde. De relatie tussen de twee vrouwen zou hoe dan ook duidelijk zijn, maar de kusscène haalde de oorspronkelijke montage niet, aldus Variety.

Het recupereren van de kus is allicht een poging om een einde te maken aan de PR-nachtmerrie, waarin Disney was beland in de nasleep van de omstreden ‘Don’t say gay’-wet in de staat Florida. Officieel heet die wet de ‘parental rights in education bill’ (wetsvoorstel voor ouderlijke rechten in het onderwijs). Ze verbiedt scholen in Florida om tot en met het derde leerjaar over seksuele oriëntatie of gender te spreken. De Republikeinen vinden dat ouders het alleenrecht hebben op dat gesprek met hun kinderen. Critici doopten het wetsvoorstel om tot ‘don’t say gay’: ‘zeg niet homo’. Ze klagen het homofobe karakter aan.

Boze brief

Disney, dat aanzienlijke politieke macht heeft in Florida, hield zich oorspronkelijk op de vlakte over de mogelijke wetswijziging. Dat kwam hen op felle kritiek te staan, ook intern. De lgbti-werknemers van Pixar onthulden in een brief dat de top van Disney scènes heeft geschrapt waarbij sprake was van affectie tussen personages van hetzelfde geslacht. Ze zeiden wel niet om welke titels het ging.

Werd de grond daarop te heet onder Disney’s voeten? Kort na de brief keerde directeur Bob Chapek zijn kar al. Hij nam een standpunt in tegen de wet en bood zijn excuses aan bij zijn werknemers die hij "in de steek had gelaten". Too little, too late, vonden velen. Drie dagen voordien had de senaat de wet al aangenomen. Republikeins senator Ron Desantis is vastberaden om er zijn handtekening onder te zetten.

Het valt af te wachten of de kus in Lightyear de woede bij Pixar kan bekoelen. Wel lijkt het zeker dat u ‘dankzij’ Republikeinse inspanningen om jonge kinderen niet bloot te stellen aan seksuele oriëntatie of gendergerelateerde kwesties, binnenkort de eerste kus tussen twee personages van hetzelfde geslacht in een Disneyfilm te zien krijgt.