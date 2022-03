Louis van Gaal haalt uit naar Wereldvoetbalbond FIFA: “Belachelijk dat het WK in Qatar is, het gaat om geld”

Louis van Gaal vindt het “belachelijk” dat het WK voetbal in Qatar wordt georganiseerd. Dat zei de bondscoach van het Nederlands elftal maandag bij de start van het trainingskamp, in aanloop naar de komende oefenwedstrijden tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (volgende week dinsdag).

“Iedereen weet dat ik het belachelijk vind dat het WK daar is”, aldus Van Gaal. “Dat we in een land gaan spelen om het voetbal daar te laten ontwikkelen. Dat is al bullshit. Het gaat om geld en commerciële belangen. Dat doet er toe bij de FIFA. Waarom denk je dat ik niet in een commissie zit met mijn expertise? Ik heb mij altijd afgezet tegen dat soort organisaties. Het klopt niet. Dat kan ik in Qatar zeggen, maar dat helpt de wereld niet van dit probleem af.”

Van Gaal sprak zich, in zijn derde periode als bondscoach van Oranje, nog niet eerder zo duidelijk uit. “Maar ik zit in een groep bij de KNVB die met dit onderwerp bezig is. Dan horen we wat er afgesproken is met andere landen. Ik ben er maandelijks mee bezig. Als het zo uitkomt, zeg ik het.”