Tijdens bezoek van president Joe Biden aangeraden om metro te nemen

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB raadt haar reizigers aan om tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Biden, van 23 tot 25 maart, vooral de metro te nemen voor verplaatsingen in het stadscentrum. De hinder door het bezoek van Biden zal zich vooral in de buurt van de NAVO, de Amerikaanse ambassade, de Hertogstraat en de Europese Wijk bevinden. Daar zullen buslijnen haltes niet bedienen, omgeleid worden of hinder ondervinden.

Biden zal donderdag en vrijdag deelnemen aan zowel een uitzonderlijke NAVO-top over de oorlog in Oekraïne als een vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie. Naar aanleiding daarvan zullen verschillende verkeersaders en zones op die dagen gesloten zijn voor verkeer. Verschillende ingangen van metrostations Schuman en Kunst-Wet zullen dicht blijven.

Buslijnen 12, 21, 27, 36, 56, 59, 60, 79 en 80 zullen in de Schumanwijk lokaal omgelegd worden. De lijnen 12, 21, 36, 56, 60 en 79 bedienen metrostation Schuman niet. Haltes Froissart en Leopoldspark (bus 21) zullen niet bediend worden. Om de bus te nemen kunnen reizigers terecht aan de haltes Maalbeek (van aan Leopoldspark) of Froissart (tijdelijke halte Jean Reyplein). Om de metro te nemen kunnen reizigers afstappen in metrostation Maalbeek, waar de buslijnen de aansluiting zullen verzorgen. Ten slotte zullen buslijnen 38, 54, 64, 71 en 95 hinder ondervinden, net als tramlijn 62.

De MIVB raadt reizigers die in de betrokken wijken of op de luchthaven moeten zijn, zich op voorhand goed te informeren. Andere lijnen kunnen tijdens het presidentiële bezoek verstoord of onderbroken worden. Via sociale media zal de MIVB haar reizigers op de hoogte houden over hinder op het net.