Zieke Caleb Ewan moet nu ook forfait geven voor Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem

Caleb Ewan is er woensdag in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en zondag in Gent-Wevelgem niet bij. De Australische kopman van Lotto Soudal is nog te ziek om aan koersen te denken. Ewan kreeg einde vorige week buikgriep, waardoor hij ook al forfait moest geven voor Milaan-Sanremo. Het uitvallen van Ewan is een streep door de rekening van Lotto Soudal, dat op puntenjacht is in de hoop de World Tour-licentie voor de komende drie jaar te behouden.(hc)