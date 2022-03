Rockband U2 krijgt reeks op Netflix

Er komt op Netflix een serie rond de legendarische rockband U2. Voor de ontwikkeling zorgen regisseur J.J. Abrams en scenarist Anthony McCarten.

Die laatste had eerder al veel succes met de film Bohemian Rhapsody over het opmerkelijke leven van Queen-frontman Freddie Mercury.

Het project rond U2 zit in een vroege fase en heeft nog geen titel. De volledige Ierse groep staat wel achter het project. Belangrijk, wantzo komt ook hun rijke hitcatalogus, met onder meer With or Without You en Pride (In the Name of Love),in de film terecht. (tove)