Hoofdrolspeelster ‘West Side Story’ niet uitgenodigd voor uitreiking Oscars

Hollywood

Zondag maakt de musical West Side Story van Steven Spielberg kans op zeven Oscars. Als er beeldjes gewonnen worden, zal hoofdrolspeelster Rachel Zegler dat thuis moeten vieren. De 20-jarige actrice liet aan een fan weten dat ze niet is uitgenodigd voor de ceremonie. De fan vroeg via sociale media welke outfit ze zou dragen. “Een joggingbroek en een T-shirt van mijn vriend. Ik heb alles geprobeerd, maar het ziet ernaar uit dat het niet gaat gebeuren. Ik hoop op een last-minute wonder en dat ik toch nog bij de viering kan zijn, maar soms gaat het nu eenmaal zo. Ik ben teleurgesteld, maar het is oké”, schreef Zegler.(nco)