Radio 2 Limburg blikt terug op 75 jaar radiogeschiedenis met podcast

Hasselt

Dit jaar volgt Radio 2 al 75 jaar de regionale actualiteit in Limburg. Om daarop terug te blikken, interviewt Daan Masset zeven iconische radiostemmen in de podcastreeks Bij Leven en Welzijn. Sinds maandag is de eerste aflevering met radioduo Luc Verschueren en Dirk Somers, Michel Ilsen en Tom Vossen te horen. Dinsdag staat Luk de Laat van Met de Deur in Huis centraal. Woensdag is het beurt aan Armand Schreurs. Donderdag doet Daan een babbeltje met Rita Jaenen, de gastvrouw van Parkeerschijf. Dirk Reynders sluit de reeks op vrijdag af. (nco)