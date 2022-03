Thibau Nys (19) gooit hoge ogen, in het veld maar sinds vorig seizoen ook op de weg. Met een Europese titel bij de U23 als hoogtepunt. Voor Trek-Segafredo is het voldoende om de Vlaams-Brabander straks ook met mondjesmaat kansen te geven in het World Tour-team, bevestigt algemeen manager Luca Guercilena (48).