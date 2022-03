Jongeren van Kei-Jong op bezoek bij Rode Kruis Lommel

Lommel

Zondagnamiddag kwamen 15 deelnemers en twee begeleiders van Kei-Jong vzw op bezoek bij het Rode Kruis Lommel. Ze logeerden het hele weekend in Pelt.

De jongeren kregen er een rondleiding en uitleg over de werking van het Rode Kruis en over de activiteiten die de organisatie verricht. Zo geven ze eerste hulp bij evenementen en rampen, organiseren ze bloedinzamelingen, vakanties voor kansarme jongeren enzovoort. Ook werd er gedemonstreerd hoe ze nepwonden maken.

De vzw Kei-Jong organiseert weekenden rond verschillende thema’s voor jongeren met een beperking van 16 tot 31 jaar. “Op deze weekenden zijn er cursussen en activiteiten rond één thema”, vertelt Evert (28), een van de deelnemers die al meerdere themaweekenden gedaan heeft. “Het thema van dit weekend was de Dag van de zorg. We leerden over zorgen voor jezelf, zorgen voor anderen, EHBO en mantelzorg, we brachten een bezoek aan het Gasthuismuseum en nu dus aan het Rode Kruis in Lommel.” (nma)