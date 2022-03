Young Readers Foundation vzw maakt kinderen in Kenia warm voor literatuur

Peer

De Young Readers Foundation vzw uit Peer wil jongeren weer warm maken voor literatuur en de jeugd weer aan het lezen krijgen. Tot op heden zijn er al mooie resultaten behaald in Vlaanderen en in Nederland. De vzw slaat nu de handen in elkaar met de Rainbow4Kids school in Ukunda Kenia.

“Alle leerlingen van het zesde leerjaar hebben ons een tekst bezorgd over hun dromen, hun hobby’s, angsten en verlangens. Ze mochten zelf kiezen waarover ze wilden schrijven”, vertelt voorzitter en schrijver Erik Persoons. “We mochten bijna 40 teksten ontvangen. En niet zomaar enkele verplichte zinnetjes, het waren allemaal ontroerende levensverhalen.”

Al deze teksten zullen verwerkt worden tot een manuscript dat tweetalig zal uitgegeven worden, links in het Nederlands, rechts in het Engels, zodat de kinderen het zelf ook kunnen lezen. De toestand in Ukunda is voor de meeste inwoners schrijnend. De school doet heel veel moeite om kinderen op te vangen en hen een degelijke studie te geven. peb