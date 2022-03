Twee ongevallen op weg tussen Hechtel en Peer, ook politiecombi gebotst

Rond 16.30 uur gebeurde een eerste ongeval op de Stationsstraat in Wijchmaal ter hoogte van de Kapelstraat. Het ging om een kop-staartbotsing tussen drie voertuigen. Bij het ongeval raakten volgens de eerste info twee personen lichtgewond. Ze werden verzorgd door Ambuce Peer. Door het ongeval moest de weg volledig afgesloten worden, wat meteen voor zware verkeershinder zorgde. In de staart van de file, een kilometer verderop in Hechtel, gebeurde even later een tweede ongeval. Een politiecombi botste er met een auto. Bij dit ongeval raakte niemand gewond. gvb/siol

Bij de eerste kop-staartbotsing vielen volgens de eerste info drie lichtgewonden. — © Geert Van Baelen