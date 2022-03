Bij de laatste stoet in 2019 werden de oudere leden nog in een riksja gezet. — © dj

Hasselt

Zondag is het carnaval in Hasselt, maar voor het eerst in jaren vindt het Feestcomité geen Hasseltse harmonie die bereid is de Halfvastenstoet al stappend te openen. “Onze leden worden een dagje ouder, we hebben te weinig kunnen oefenen door corona en we zien te weinig jongeren instromen”, klinkt het.