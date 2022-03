Na vijf Russische generaals is zondag in Oekraïne ook een kapitein van de marine gesneuveld. Nochtans is het “zeer, zeer uitzonderlijk” dat een hooggeplaatste militair in een oorlog het leven laat, zegt de Amerikaanse oud-generaal David Petreaus. Laat staan zes. Maar Oekraïne heeft een uitgekiende strategie.