Wout Faes sluit transfer in de zomer niet uit, Charles De Ketelaere als vervanger van Lukaku? “Ik kan die positie aan”

Jong geweld op de persconferentie bij de Rode Duivels vandaag. Wout Faes (23) en Charles De Ketelaere (21) beten de spits af. De Reims-speler had nieuws: “Er zijn clubs die me volgen.”

Geen internationals met meer dan 50 caps bij de Rode Duivels, en dus is het tijdens dit tweeluik vooral uitkijken naar de jongeren. Onder hen ook Wout Faes, dit seizoen een sterkhouder in de Ligue 1 bij Reims. Hij scoorde er al vier keer en was zelfs aanvoerder.

Faes kreeg de vraag of hij blij is met de aanwerving van Thomas Vermaelen als assistent bij de nationale ploeg. En of het Anderlecht-jeugdproduct graag met de voormalige wereldtopper zal samenwerken. “Zijn aanwezigheid is een surplus, ik kan veel van hem leren. Zoals ik dat sowieso al kan doen bij de nationale ploeg. Ik kan hier veel opsteken van de anderen. En ik hoop ook op minuten. Deze stage biedt kansen voor onervaren jongens zoals ikzelf. Het zou mooi zijn, mocht ik tegen Ierland of Burkina Faso kunnen debuteren.”

© BELGA

Het zou Faes ook nog gewilder maken op de transfermarkt. De verdediger had namelijk nieuws: “Er zijn clubs die me volgen. Ik heb nog een contract tot 2024 bij Reims, maar ik heb me goed ontwikkeld. Iedereen wil hogerop, je moet ambitieus zijn, maar het zal ook een beetje afhangen van het sportieve project dat me geboden wordt.”

Ook Charles De Ketelaere van Club Brugge is “ambitieus”. Hij droomt hardop van een basisplek bij de Rode Duivels. “De kans is iets groter nu er zo veel kwaliteit ontbreekt. Ik snap dat Schreuder (zijn coach bij Club, nvdr.) vindt dat deze internationale break ongelegen komt, maar ik heb er heel veel zin in. Het is een moment om me te laten zien met het oog op het WK.”

Nu Romelu Lukaku er niet is, zal Roberto Martínez De Ketelaere misschien uitspelen als spits. “Ik heb geen voorkeur. Ik denk dat ik die positie aankan.”