Eerste zege in 573(!) dagen: Michael Matthews klopt Sonny Colbrelli na lastige sprint in openingsrit Ronde van Catalonië

Heel wat ronderenners aan de start voor de rittenkoers in Spanje: Team INEOS trok naar Catalonië met Richie Porte en Richard Carapaz, Arkea-Samsic zet alles in op Naïro Quintana, Movistar rekent in eigen land op ervaren rot Alejandro Valverde en Team BikeExchange gaat met Simon Yates voor het klassement. Verder is het uitkijken naar Hugh Carthy en Esteban Chaves (EF-EasyPost), Joao Almeida (UEA Team Emirates), Jack Haig (Bahrain Victorious) en Jai Hindley (BORA-hansgrohe).

Zoals gewoonlijk liggen er heel wat kansen voor de klimmers in de Catalaanse Pyreneeën, maar tijdens de openingsrit nog niet. In de rit van 171,2 kilometer met start en aankomst in Sant Feliu de Guíxols zaten drie klimmetjes van derde categorie. Peanuts voor getrainde profs.

Zes renners kozen voor de vroege vlucht: Jetse Bol (Burgos-BH), Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi), Raúl García Pierna (Equipo Kern Pharma), Antonio Jesús Soto (Euskaltel-Euskadi), Marco Brenner (DSM) en Jonathan Caicedo (EF-Easypost).

Door de stevige wind groeide er nervositeit in het peloton, dat in stukken scheurde. Een groep van negentien renners kon op een kleine 70 kilometer van de finish de oversteek maken naar de zes koplopers. Kort daarna glipte opnieuw een zestal weg met onder meer onze landgenoot Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl). De andere vijf: opnieuw vroege vluchter Jonathan Caicedo (EF-Easypost), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Théo Delacroix (Intermarché-Wanty-Gobert), Jonas Hvideberg (DSM) en Alex Molenaar (Burgos-BH).

Die vlucht werd vrij snel weer gegrepen en we gingen na een nerveuze etappe toch nog sprinten met een uitgedund peloton, dat uiteindelijk toch weer samenkwam. De hellende aankomst was uiteraard spek voor de bek van punchers als Sonny Colbrelli en Michael Matthews. Colbrelli zette zijn sprint te vroeg in, Matthews ging erover en leek ook stil te vallen, maar hield net genoeg over om zijn eerste zege sinds 25 augustus 2020 (Bretagne Classic) binnen te halen.

Uitslag rit 1 Ronde van Catalonië

1. Michael Matthews in 3u47’01”

2. Sonny Colbrelli

3. Quentin Pacher

4. Sergio Higuita

5. Andrea Bagioli

6. Mattias Skjelmose Jensen

7. Simon Clarke

8. Eduard Prades

9. Hugo Hofstetter

10. Attila Valter