Paolo F. (34) en zijn neef Nino (32) zaten in de wagen. Voorlopig is niet duidelijk wie van hen achter het stuur zat op het moment van de feiten. — © rr

Wie van de twee opgepakte mannen zat aan het stuur van de wagen die afgelopen zondag inreed op een carnavalsstoet in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies? Voorlopig weten de speurders het nog niet met zekerheid, al is het wel een belangrijke vraag: de bestuurder riskeert mogelijk tot dertig jaar cel, terwijl de kans groot is dat de passagier wordt vrijgesproken.