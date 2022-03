Gianni van der B. (29) uit Weert, die bekendheid kreeg nadat hij twee jaar geleden werd weggestuurd uit realityshow Temptation Island is één van de twee vorige week gearresteerden verdachten van het crystal methlab in Nederweert. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het grootste crystal methlab ooit in Nederland en een milieudelict zegt justitie.