Bewakingscamera legt moment vast waarop neergestort Chinees vliegtuig recht naar beneden valt

In het zuidwesten van China is een vliegtuig met 132 inzittenden - 123 passagiers en negen bemanningsleden - neergestort. Reddingswerken en brandweermannen doorzoeken met man en macht de bergflank waar het toestel terechtkwam, maar er zijn voorlopig nog geen slachtoffers gevonden. Het vliegtuig stortte op 8.000 meter boven de grond plots neer, de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Een bewakingscamera filmde het moment waarop het vliegtuig uit de lucht valt en tussen de bomen verdwijnt.