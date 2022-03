Fietsersbond en opvangcentrum De Bark zetten in op fietsen bij asielzoekers

Heusden-Zolder

Om ervoor te zorgen dat de bewoners van het opvangcentrum De Bark zich beter kunnen verplaatsen, gaan de Fietsersbond en KWB Heusden-Zolder samenwerken.

De bewoners van het opvangcentrum van het Rode Kruis moeten zich regelmatig verplaatsen, maar hebben zelf geen wagen. “Daarom werken we samen met KWB en het asielcentrum aan een structurele oplossing”, zegt Paul Coolen van de Fietsersbond Heusden-Zolder. “De fiets is een goede oplossing. Als de bewoners zich in de toekomst vlot met de fiets kunnen verplaatsen, zijn ook heel wat autoritjes door de medewerkers van het opvangcentrum niet meer nodig. Een plaatselijke fietsherstelplaats, gerund door twee vrijwilligers, zorgt ervoor dat die fietsen in orde blijven. In de Halstraat heeft CVO De Verdieping samen met de gemeente een fietshal opgericht waar de fietsen gestald kunnen worden. Een eerste rondleiding en overleg zijn een feit. We zijn blij dat het opvangcentrum samen met ons inzet op fietsen.” (zb)