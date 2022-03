Petanquers steunen oorlogsslachtoffers Oekraïne met wafelverkoop

Bocholt

Petanqueclub Bocholt start een wafelverkoop voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

“De oorlogsbeelden laten niemand onberoerd”, zegt Louis Kerkhofs. “Ook wij willen de slachtoffers in Oekraïne helpen en starten daarom met een grote wafelverkoop. Zo dragen we ook ons steentje bij.” De leden kopen spontaan wafels en ook niet-leden kunnen elke donderdagnamiddag in het lokaal op De Damburg terecht. “Vijf wafels kosten slechts 5 euro”, zegt Louis. “De volledige opbrengst gaat naar de oorlogsslachtoffers. We doneren via de gemeentelijke projecten of storten het bedrag door aan de actie 12-12 Oekraïne.” rdr