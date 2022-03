Onze TV-tips: Spectaculaire natuurbeelden, Kempense nuchterheid en chemie

De Kemping

Een, Di, 20.40u

Het programma was vorig jaar een van de meest gewaardeerde nieuwkomers en dus was een tweede seizoen onvermijdelijk. Toch slaagt Tijs Vanneste erin om niet in de gemakkelijke val te trappen om hetzelfde kunstje opnieuw te doen. Met veel authenticiteit zorgt hij er weer voor dat negen mensen die het niet makkelijk hebben in het leven samen met succes een camping uitbaten. Al zijn er voortdurend rimpels op de vijver die je met geduld moet gladstrijken.

The Green Planet

Canvas, Di, 21.20u

Natuurdocumentaires van de legendarisch Sir David Attenborough stellen nooit teleur. Deze keer gaat hij dieper in op de geheime wereld van de planten. Tussen de tropen en de ijskoude polen ligt een regio die elk seizoen opnieuw grote veranderingen ondergaat. De planten staan elk seizoen opnieuw voor grote uitdagingen, van ijs tot vuur. De beelden zijn vaak spectaculair, met dank aan de allernieuwste en duurste snufjes op het vlak van camera‘s.

The Guardian

VTM3, Di, 22.30u

Ben (Kevin Costner), een legendarische reddingszwemmer, is fysiek niet meer in staat om zijn werk te doen. Hij wordt naar een school voor reddingszwemmers in opleiding gestuurd. Daar steekt Jake (Ashton Kutcher) met kop en schouders boven iedereen uit. Ben vraagt Jake mee te gaan naar Alaska voor een gevaarlijke reddingsmissie. De chemie tussen de twee acteurs is opmerkelijk en bovendien zijn ook de special effects in deze film van een hoog niveau. (tove)