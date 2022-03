Beringen

In het kader van de Come Together campagnemaand lanceerde Voetbal Vlaanderen in het weekend van 19 maart een actie voor de jeugd op alle voetbalvelden.

Maart staat een hele maand in het teken van inclusie, diversiteit en gelijkheid. Ook de U12 van KFC Paal-Tervant steunden deze leuke actie. In het kader van Wereld Downsyndroomdag voetbalden de jongeren dit weekend met twee verschillende sokken.