Berlusconi (85) geeft ‘jawoord’ aan 53 jaar jongere vriendin en zorgt daarbij zelf voor wat entertainment

De twee vierden het feestje in een gehuurde villa in de buurt van Milaan. De ceremonie was meer een soort viering van de liefde, dan een serieuze bruiloft. Op beelden die op sociale media zijn verschenen is te zien dat hij zelf ook voor wat entertainment zorgde: zo zong hij een liedje.

Parlementslid Fascina en Berlusconi zijn sinds 2020 samen, sinds hij zijn vorige vriendin Fransesca Pale verliet omdat zij destijds met haar 34 jaar ’te oud’ was naar zijn smaak.

Hoewel Berlusconi’s voorliefde voor jongere vriendinnen geen geheim is, wordt hij nog steeds in verband gebracht met meerdere seksschandalen met prostituees. Momenteel staat hij terecht voor het omkopen van getuigen in een rechtszaak waarbij hij ervan verdacht werd seks te hebben gehad met een minderjarige prostituee tijdens een van de beruchte ’bunga bunga’-feestjes.