Jonge knutselaars maken gipsen afdrukken van dierensporen bij De Rammelaars

Ham

Jonge knutselaars die geïnteresseerd zijn in de wonderen van de natuur, konden zopas terecht in het domein van De Rammelaars voor een creatieve namiddag.

“In het natuurgebied gingen we op zoek naar sporen van dieren”, vertelt begeleidster Goedele Reijniers. “Daarvan hebben we gipsen afdrukken gemaakt. Terwijl die droogden, hebben we in het natuurhuis kadertjes geknutseld waarmee de geverfde kunstwerkjes daarna volledig afgewerkt werden. Het was dus een leerrijke en boeiende namiddag verpakt met een creatieve strik.” sb