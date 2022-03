Rusland verbiedt Facebook en Instagram wegens “extremisme”

Een rechtbank in Moskou heeft maandag de sociale netwerken Facebook en Instagram in Rusland verboden omdat ze “extremistische” activiteiten leiden. Dat melden Russische staatspersagentschappen.

“Wij staan het verzoek van de aanklager toe om de activiteiten van het bedrijf Meta (het moederbedrijf van Facebook en Instagram, red.) te verbieden”, verklaarde rechter Olga Solopova. Berichtendienst WhatsApp wordt niet getroffen door de uitspraak.

Het Russisch parket had op 11 maart gevraagd om Meta te bestempelen als een extremistische organisatie, om zo de weg vrij te maken voor een verbod op de activiteiten van Meta in Rusland.

Dat verzoek volgde op de beslissing van Meta om de regels te versoepelen over geweldberichten tegen het leger en de Russische leiders, vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Het parket is van oordeel dat Meta “terroristische daden” legitimeerde en wou aanzetten tot “haat en vijandigheid” tegenover Russen.

Terroristische activiteiten

Meta liet op Facebook en Instagram uitlatingen zoals “dood aan de Russische bezetters” tijdelijk toe na de Russische invasie in Oekraïne. Het parket in Moskou ziet dat als het aanzetten tot het vermoorden van Russen en spreekt van terroristische activiteiten.

Een advocaat van Meta haalde nog aan dat een Russische rechtbank niet de bevoegdheid heeft om over de zaak te beslissen aangezien Meta een bedrijf is dat in het buitenland is geregistreerd zonder binnenlandse aanwezigheid in Rusland. Het bedrijf reageerde voorlopig nog niet op de uitspraak.

Het verbod treedt onmiddellijk in werking, verklaarde rechter Solopova nog.

Eerder op de dag had ook de Russische binnenlandse veiligheidsdienst FSB een onmiddellijk verbod op Facebook en Instagram geëist.

De toegang tot Facebook en Instagram was eerder al geblokkeerd door de Russische mediawaakhond Roskomnadzor.