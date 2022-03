Digipunt in vernieuwde Beringse bib helpt bezoekers op weg

Beringen

De Digipunten in de vernieuwde Beringse bibliotheek kennen succes. Het zijn lokale, laagdrempelige infopunten waar je terechtkan met digitale basisvragen. Daarnaast maak je er kennis met het digitaal opleidingsaanbod én kan je er gebruikmaken van enkele openbare computers.

Ook de vernieuwde bib heeft een digipunt. Elke vrijdagnamiddag van 14 uur tot 16.30 uur is er een vrijwilliger aanwezig in de bib die samen met de bezoekers op zoek gaat naar een antwoord op persoonlijke digitale vragen. Het blijkt nu al een succes te zijn. “Vroeger bestond dat allemaal niet en was het merendeels op papier”, klinkt het bij de bezoekers. “Om met deze generatie mee te kunnen, ben je genoodzaakt om je in de digitale wereld te storten. Dan is het fijn dat je in de bib terecht kan bij iemand die je kan helpen.”(zb)