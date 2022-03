Maniel blaast 100 kaarsjes uit: “Twee tv-abonnementen om geen voetbalmatch te missen”

Halen

Alles met mate. Dat is het geheim van Maniel Loots uit Halen, die zopas zijn honderdste verjaardag vierde. Hevig voetbalsupporter zijn, helpt ook. Om geen match te missen, heeft hij zelfs twee tv-abonnementen.

Maniel werd op 15 maart 1922 geboren als oudste van zes kinderen in het gezin Loots in Zelk. Ook broer Georges (89) en zus Florentine (86) zijn nog in leven. In 1948 stapte hij in het huwelijksbootje met Yvonne Nijns, de zus van de vrouw van een van zijn broers. Maniel ging eerst werken in de bietencampagne in Wallonië. Daarna ging hij aan de slag in de mijn van Zwartberg, waar hij het tot conducteur schopte. Na de Tweede Wereldoorlog volgde een carrière bij de toenmalige rijkswacht. Eerste werd hij ‘hulpgendarme’, maar zijn definitieve roeping vond hij als kok in de rijkswachtkazerne in Etterbeek.

“We woonden toen ook in Brussel”, vertelt Maniel. “Daar zijn ook de kinderen geboren: onze tweeling Edgard en Agnes en onze jongste zoon Michel.” Na zijn pensioen keerde het koppel met Michel terug naar Halen, in een eigen huis aan de Bloemendaalstraat. Het leed werd Maniel en zijn gezin niet gespaard. Echtgenote Yvonne, die zich bekommerde om het huishouden, liet het leven in 1987 en ook dochter Agnes is overleden.

“Voetbal kijken op televisie is het liefste wat ik doe”, zegt Maniel. “Daarvoor heb ik zelfs twee abonnementen. Met de laatavondwedstrijden van tegenwoordig wordt het wel wat moeilijk om een wedstrijd volledig uit te kijken. Ik ben altijd voetballiefhebber geweest. In Brussel ben ik in zowat elk stadion gaan kijken. Het doet me wat dat Union nu aan leiding in de hoogste klasse staat.” Vroeger rookte Maniel dagelijks een sigaartje en dronk hij ook een borreltje. Daarmee is hij gestopt, maar taart slaat hij niet af. “Toch eet ik maar een klein stukje”, lacht hij. “Alles met mate.” lw

Over Maniel:

Naam: Maniel Loots

Geboortedatum: 15 maart 1922

Geboorteplaats: Zelk (Halen)

Familie: oudste van zes kinderen van wie nog in leven Georges (89) en Florentine (86)

Beroep: kok in de rijkswachtkazerne in Etterbeek

Echtgenote: Yvonne Nijns (66 jaar bij overlijden in 1987)

Kinderen: tweeling Edgard (73) en Agnes (†), Michel (61)

Kleinkinderen: Heidi (43) en Geert (41) , Alem (30), Fantahun (27) en Mestawet (24)

Achterkleinkinderen: Hannelore (11) en Lisesotte (9) en Arne (1,5)