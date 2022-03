Maaseikse sopraan Kelly Poukens schittert in eigen creatie ‘Bloed, Zweet en Tranen’

Maaseik

Vorig weekend bracht Kelly Poukens, de sopraan uit Maaseik die internationaal bekend is, drie uitverkochte voorstellingen van haar eigen creatie ‘Bloed Zweet en Tranen’, telkens ontvangen met staande ovatie.

‘Dankzij’ de lockdown vond Kelly thuis in Maaseik alle rust om, in opdracht van de stad, een ode te brengen aan haar heimat, haar jeugd en vooral om in dit Harlindis- en Relindisfeestjaar deze twee heiligen te huldigen. “De voorstelling gaat over universele thema’s als bouwen en geloven, zoals Harlindis en Relindis twee vrouwen waren die zelf hun eigen klooster bouwden, zonder zich te bekommeren om wat anderen daarover dachten”, zegt Kelly. “Ik werd professioneel begeleid door Brigitte Odett. Zij heeft me geholpen om erg persoonlijke scènes te vertalen voor een groter publiek.” roma