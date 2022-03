Helft meer motorrijbewijzen uitgereikt in 2021

Vorig jaar zijn in België 30.526 rijbewijzen uitgereikt die toegang geven tot het gebruik van een gemotoriseerde tweewieler. Dat is een stijging met 47,4 procent ten opzichte van 2020 en met 22,4 procent tegenover precoronajaar 2019. Dat meldt auto- en tweewielerfederatie Febiac maandag op basis van statistieken van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Volgens Febiac werd de gemotoriseerde tweewieler lange tijd hoofdzakelijk beschouwd als het ultieme vrijetijdsvoertuig, maar wordt een tweewieler sinds kort meer en meer gezien als een dagdagelijks voertuig. “Dit blijkt uit het recordaantal A, A1 en A2 rijbewijzen dat in ons land in het jaar 2021 is afgegeven”, klinkt het.

Febiac meent dat de sanitaire context mee verantwoordelijk is voor de rage voor gemotoriseerde tweewielers. “Vanwege de reisbeperkingen als gevolg van de pandemische lockdown, hebben veel mensen op hun vrijetijdsbudget kunnen besparen en kunnen investeren in een motorrijbewijs”, zegt Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers van Febiac.

De federatie verwacht dat het recordaantal afgegeven motorrijbewijzen de markt dit jaar zal ondersteunen.