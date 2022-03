Wie had ooit gedacht dat Achel VV op vijf speeldagen van het einde op kop zou staan in eerste provinciale? “Het is voor iedereen een verrassing”, zegt trainer Jan Van Hout. “Ik had wel snel gezien dat ik mijn ambities moest bijstellen van plaats zeven naar een eindrondeticket. Maar ook voor mij is dit een verrassing.”