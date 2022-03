Spel en ontmoeting weer van start in Huis van het Kind

Zutendaal

Afgelopen zaterdag werd voor het eerst na corona weer een voormiddag spel en ontmoeting georganiseerd in het Huis van het Kind in Zutendaal.

Ouders met kinderen van 4 tot 7 jaar waren welkom om met andere aanwezige vaders en moeders ideeën uit te wisselen en samen met hun kind te ontdekken hoe je al spelend kan leren. “De bedoeling was om samen te knutselen en te bewegen op een laagdrempelige manier”, vertelt Karen Meuffels. “We werken telkens met een thema waarbij spelen centraal staat. Ouders kunnen dan bij een tasje koffie een praatje slaan en ervaringen uitwisselen. De volgende editie van spel en ontmoeting zal doorgaan op 23 april. Het thema is dan monsters, dus we hopen op veel enthousiaste kinderen en ouders.” geva