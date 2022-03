Plopsaland start in paasvakantie met voorrangspas: voor dit bedrag mag je de wachtrijen overslaan”

Plopslaland De Panne voert vanaf de paasvakantie een voorrangspas in, zo meldt Het Laatste Nieuws. Wie 35 euro extra betaalt bovenop zijn of haar ticket, mag bij bepaalde attracties de wachtrij overslaan. Let wel: de voorrangspas is niet onbeperkt geldig.

Iedereen groter dan één meter, betaalt normaal gezien 42,5 euro voor een dagticket voor Plopsaland De Panne. Vanaf de paasvakantie zal het echter mogelijk zijn om het pretpark ook te betreden met een voorrangspas. Voor 35 euro extra krijg je dan een kaartje met negen vakjes erop: per wachtrij die je overslaat, wordt er één vakje afgevinkt. In totaal mag je dus negen wachtrijen op één dag overslaan.

Er zijn ook negen attracties waarvoor je de pas kan inzetten. Het gaat om Het Bos van Plop, The Ride to Happiness, De Draak, Heidi The Ride, De Grote Golf, SuperSplash, K3 Roller Skater, DinoSplash en Anubis the Ride. Je mag zelf kiezen of je één keer de wachtrij overslaat voor al die attracties of dat je de wachtrij(en) van bepaalde attracties meerdere keren skipt. Je hebt gewoon in totaal negen keer “voorrang”.

De voorrangspas is vanaf volgende week te reserveren op de website van het pretpark en zal ingezet kunnen worden vanaf de paasvakantie. Normaal gezien zullen er tussen de 200 en de 250 mensen per dag zo’n pas kunnen kopen. De pas is ook persoonsgebonden.

Volgens de uitbaters zijn er twee redenen waarom de pas wordt ingevoerd. Ten eerste omdat er “vraag naar” is en ten tweede om de stijgende kosten op te vangen.