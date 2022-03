De lievelingsplant van onze (over-)grootouders is weer helemaal hip: ken jij deTradescantia Roxxo of vaderplant?

Tradescantia was de lievelingsplant bij onze (over-)grootouders, want mooi, gemakkelijk en absoluut gemakkelijk te vermeerderen. Ze is terug van weggeweest en met nog mooiere bladvormen en kleuren. De nieuwste in de reeks is Roxxo met donkerpaars blad en donkere stengels. In tegenstelling tot de meeste andere Tradescantia’s is dit géén hangplant maar een opgaande plant.

Hoe verzorgen?

Houd ook deze Tradescantia weg van directe zon, maar wel een absoluut lichte plek in huis. Houd de grond van maart tot september licht vochtig en geef af en toe kamerplantenmeststof. Andere soorten laten zich gemakkelijk stekken. Zelfs in water. Dat is leuk, want je ziet de worteltjes tevoorschijn komen. Of het ook bij deze Roxxo lukt moet u zelf uitproberen.

Stukje geschiedenis

Zoek je een Nederlandstalige naam voor deze plant dan kom je uit bij vaderplant. Die zou ze danken aan de vader-zoonrelatie van haar vinders. We stappen daarvoor terug naar midden 17de eeuw toen de heren John Tradescant senior en junior, beiden tuinman aan het hof van koning Karel I van Engeland, de plantengroep ontdekten in Amerika. Beschouw het dus als eerbewijs aan senior.