Natuurliefhebbers ruimen zwerfvuil langs de Grensmaas

Lanaken

Afgelopen weekend trokken 34 vrijwilligers met de grijpers en vuilniszakken in de aanslag richting Neerharen en Herbricht voor een grote zwerfvuilopruimactie.

“Samen met Natuurpunt-Lanaken, Limburgs Landschap en Neos Lanaken staken we de handen uit de mouwen om het zwerfvuil te ruimen op de oevers van de Maas”, zegt coördinator Bart Hoelbeek. Al na enkele uren waren er tientallen zakken gevuld. “We treffen heel veel plastic aan, maar ook isomo. Maar mede door de hoge waterstand enkele maanden geleden spoelen er ook nog steeds lege blikjes, schoenen en opmerkelijk veel botervlootjes aan”, lacht Jean-Pierre. “De natuur is van ons allemaal. Als we niet opruimen, stroomt het afval en de plastic richting zee en dan zijn we nog verder van huis.” joge