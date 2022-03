Wat is er dit weekend te doen in jouw buurt? Dit zijn onze tips

De lente is in het land, en dat betekent tal van leuke activiteiten. Van een fijne lentewandeling tot een groot boekenfeest of een swingend rootsfestival: de agenda loopt lekker vol.

De lente kleurt je dag

De lente is officieel begonnen en het voorjaar heeft heel wat in petto. Dat toont natuurgids Eddy in natuurgebied Kelsbroek in Nieuwerkerken. Samen met de gids ontdek je voorjaarsbloeiers die de natuur nu al heel wat kleur geven.

Op 27/3 om 14 uur op het kruispunt van de Bornestraat met de Heerstraat in Nieuwerkerken. Deelname is gratis. Info: www.limburgs-landschap.be

© Limburgs Landschap

Boekenfeest!

Het is boekenfeest in Lommel. De hele dag door beleef je tal van activiteiten in de bibliotheek. Speel de Arcade Games en misschien word je wel een gameheld. Of misschien speel je liever het levensgevaarlijke heldhaftige HeldenGanzenbord spel. Schrijf persoonlijke haiku’s of breng een bezoek aan de expo van de Kunstacademie. Die dag is er ook het Kampioenschap Boekenstapelen.

Op 26/3 van 10 tot 16 uur in de Bibliotheek in Lommel, Michiel Jansplein 1. Info: lommel.bibliotheek.be/agenda/jeugdboekenmaand-helden-en-schurken

© Bib Lommel

Lente in Bosland

Bosland nodigt alle kinderen en hun familie uit voor een toffe familiedag in Hechtel-Eksel om de lente te vieren. Van ezelswandelingen en boogschieten over boomklimmen en -slingeren tot zandkastelen bouwen: er is die dag van alles te beleven. Je kan er ook knutselen met natuurlijke materialen of een vespa- of stepritje door Bosland maken, en nog veel meer. Ouders genieten van een drankje in de gezellige bosbar.

Op 27/3 van 14 tot 17 uur in In de Brand, Sint-Lambertusstraat in Hechtel-Eksel. Info: www.bosland.be/gastvrij-bosland/agenda/lente-in-bosland-familiedag/245

© Jeroen Clerix

Samen loopt het

In Bilzen kan je je zondag in het zweet werken ten voordele van hartverwarmende lokale organisaties. Het is de apotheose van een sportief jaar, waarbij er heel wat gesport werd voor het goede doel. Die dag kan je een fietstocht maken van 30, 65 of 100 kilometer en de mooiste plekjes van Bilzen en omstreken ontdekken. Er is ook een wandel- en jogroute van 7 en 14 kilometer uitgestippeld.

Op 27/3 inschrijven tussen 8 en 16 uur aan JC De Bilding, Eikenlaan 33 in Bilzen. Info: www.bilzen.be/samenloopthet

Betoverende piano

Hou je van pianomuziek? Dan moet je deze dagen in Hasselt zijn. Ze vegen er het stof van hun Steinway-concertvleugel en organiseren het meerdaagse festival Piano Day(s). Je hoort er mooie klanken van Stijn Kolacny, Shida Shahabi, Echo Collective en Dustin O’Halloran, aanstekelijke ritmes van Bernstein en Gershwin. Of volg de knappe afsluiter met Anne Teresa De Keersmaeker die de Goldberg variaties danst die Pavel Kolesnikov live op het podium speelt.

Van 25-29/3 in CCHa, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be/programma/themas/60/Piano_day_s_

© Thos Burez

Dwalen met verhalen

In Ham kan je nog tot half april Dwalen met verhalen. Tijdens een wandeling van 6,7 kilometer scan je onderweg QR-codes waarachter spannende verhalen zitten. Op 30 maart is er een grote vertelavond. Vertellers Tom en Mia nemen je mee door verhalen vol spanning, betovering en fantasie. Ga mee op avontuur naar overal en nergens. Beleef het avontuur op de wonderlijke klanken van Stijn, de muzikant. Het belooft een spannende avond te worden.

Op 30/3 van 17 tot 19 uur in Vrijetijdspunt Ham, Dorpsstraat 17. Info: www.ham.be/dwalen-met-verhalen

Maak kennis met de steenuil

Tijdens de Nacht van de Steenuil maak je kennis met de kleinste en sympathiekste uil in Vlaanderen. De kleine rakker met knalgele ogen heeft een voorliefde voor holle knotwilgen als broedplaats. De uil wordt actief in de vooravond. Samen met een gids bezoek je met de fiets enkele broedplaatsen in de ruime omgeving van Veldwezelt en Kesselt. De tocht is ongeveer 10 kilometer lang.

Op 26/3 om 19.30 uur in OC Berenhof, Berenhofstraat 12 in Lanaken. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/nacht-van-de-steenuil-53156

Swingen op roots en meer

Nu het weer kan, staat ook Rolmo’s Roots Rock klaar om de pannen van het dak te swingen. Het roots festival in Zonhoven viert dit jaar haar tiende verjaardag. Op drie verschillende podia kan je genieten van rockabilly, country, rock ’n roll, blues en folk. Van Johnny Trash tot Bob Wayne, The Ragged Roses tot Eddie y Los Grasosos. In totaal passeren vijftien nationale tot internationale bands de revue.

Op 26/3 vanaf 13 uur in GC Tentakel, Kneuterweg 2 in Zonhoven. Info: www.facebook.com/profile.php?id=100052481274182

© Rolmo's Roots Festival

Voor de verzamelaar

Van strips tot autootjes, speelgoedpoppen en treinen: verzamelaars halen hun hart op in Genk. Een honderdtal verzamelaars verkopen, ruilen en stellen er tentoon. Het is de ideale plek om je eigen verzameling verder aan te vullen. Wil je zelf iets verkopen? Dan kan je nog een tafel reserveren.

Op 27/3 van 8 tot 13 uur in Shopping 1, Rootenstraat 8 in Genk. Info: www.verzamelbeursgenk.be

© De Verzamelbeurs Genk

De Mol-fans opgelet

Zat je vorige zondag ook aan de buis gekluisterd voor het nieuwe seizoen van De Mol? Dan is dit misschien wel iets voor jou. Eind april kan je op zoek naar De Saboteur van Bosland. Een weekend lang ga je met elf andere avonturiers op zoek naar de saboteur en een zo hoog mogelijke groepspot.

Van 22 tot 24/4 in Bosland. Voor slechts 12 deelnemers. Kostprijs: 220 euro (incl. overnachtingen, eten, activiteiten, spelbegeleiding, prijzenpot, etc.) Info & inschrijven: https://saboteur.lommelrockt.be/

© vzw Lommel Rockt

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 26 maart

Bouw een beverburcht

Ontdek hoe de bever een burcht bouwt met takken en modder. Steek zelf de handen uit de mouwen en bouw een beverburcht na.

Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2 in Stokkem.

Van 10 tot 12 uur

Basistarief: gratis

Zondag 27 maart

Tweedehandskinderbeurs

Tik leuke kinderspullen op de kop tijdens de tweedehandsbeurs voor kinderspullen.

Breugelheem, Dorpstraat in Peer.

Van 12.30 tot 16.30 uur

Basistarief: gratis

WANDELING

Zaterdag 26 maart

Muizenorentocht

Wandel door de velden van Stevoort en de Herkenrodebossen. Er zijn afstanden van 8, 12 en 20 kilometer.

OC Steborg, Broekstraat 1 in Hasselt.

Van 8 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 27 maart

Natuurwandeling

Wandel mee met de natuurwandeling in de vallei van de grote beek. Met aandacht voor voorjaarsfauna en -flora en de grote voorjaarstrek van amfibieën.

Taverne Zest, Hoekstraat 8 in Heppen, Leopoldsburg.

Van 9 tot 12 uur

Zondag 27 maart

Alpacawandeling

Ga op pad met een gids en de alpaca’s met vooraf een woordje uitleg. Nadien kan je nog een kijkje nemen bij de alpaca’s.

De Alpacaboerderij, Lillerbaan 104 in Kaulille.

Om 10.30 uur

Basistarief: 18 euro

CONCERT

Zaterdag 26 maart

Mojo

Muzikant Guy Verlinde neemt je mee op muzikale reis naar Mojo. Reis, zing en dans mee tijdens de muziekvoorstelling voor kinderen en hun ouders.

Bibliotheek De Priool, Dorpsstraat 2 in Bocholt.

Van 14 tot 15 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 26 maart

Dubbelconcert

In de Commanderij staan Dixie Rose, een nieuw project van het Breese muzikale koppel Dag Luyten en Anniek Raedschelders en Mad About Mountains met Piet de Pessemier, Bert Hornix, Davy Jansen en Myrthe Luyten.

Commanderij Gruitrode, Kasteelstraat 2 in Oudsbergen

Om 20.15 uur

Basistarief: 12 euro

Zaterdag 26 maart

Album release Amber Haddad Quintet

Het Amber Haddad Quintet combineert oriëntaalse en mediterraanse muziek. Ze neemt het publiek mee op reis doorheen muziek, cultuur emoties en meer.

De Nieuwe Zaal, Maastrichterstraat 96 in Hasselt.

Om 20 uur

Basistarief: 8 euro

Zaterdag 26 maart

Milow

In 2022 keert Milow, 16 jaar na de release van zijn debuutalbum ‘The Bigger Picture’, terug naar zijn muzikale roots met een intieme akoestische tour.

De Velinx, Dijk 111 in Tongeren.

Om 20 uur

Basistarief: 35 euro

LEZING

Zaterdag 26 maart

Herkenrodeweetjes

Tijdens deze lezing van Herkenrodekenner Willy Leenders kom je alles te weten wat je altijd al wilde weten over Herkenrode.

Tuiltermolen, Zolderse Kiezel 220 in Hasselt.

Van 14 tot 15.30 uur

Basistarief: 10 euro

PODIUM

Zaterdag 26 maart

fABULEUS

Vervolg op het succes van Snap XL waarbij fABULEUS, samen met verschillende cultuurcentra werkt aan een creatie met jong Limburgs danstalent, dit keer met 11 jongeren tussen 11 en 22 jaar.

C-mine, C-mine 10 in Genk.

Om 20.15 uur

Basistarief: 12 euro

Zondag 27 maart

Kindertheater Tal en Thee

Tal en Thee brengt Wars, het verhaal over een eigenzinnige kraandrijver en dwarsdenker die samen met zijn dochter Luttel hoog in een kraan aan de rand van de stad in de haven woont.

CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg.

Van 14 tot 15 uur

Basistarief: 8 euro