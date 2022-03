Tsjechië mist topschutter Schick in WK-barragematch tegen Zweden

Tsjechië moet het donderdag in de WK-barragematch tegen Zweden zonder centrumspits Patrik Schick stellen. De Tsjechische bond bevestigt maandag dat hij nog niet hersteld is van een blessure aan de linkerkuit.

De 26-jarige spits van Bayer Leverkusen staat momenteel met twintig doelpunten tweede in de topschuttersstand van de Bundesliga achter de ongenaakbare Robert Lewandowski. Op 18 februari liep de Tsjech een scheurtje op in de kuit tijdens de competitiematch in Mainz.

Sinds een week traint Schick (17 goals in 33 interlands) opnieuw, maar de interland van donderdag komt te vroeg. “Een groot verlies voor ons”, reageert bondscoach Jaroslav Silhavy.

De winnaar van het duel donderdag in het Zweedse Solna speelt op 29 maart om een WK-ticket tegen Polen. Volgens Silhavy kan Schick die tweede match wel halen.