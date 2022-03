Bijna 100 gewonden bij treinbotsing in Tunesië

Het ongeval deed zich voor in een zuidelijke buitenwijk van de hoofdstad Tunis. Bij één trein waren passagiers aan boord, de andere was leeg. De oorzaak van de botsing is voorlopig niet duidelijk.

In december 2016 kwamen vijf mensen om het leven bij een botsing tussen een bus en een trein in dezelfde buurt in Tunis. Meer dan 50 mensen raakten gewond.

Eén van de ergste treinongevallen in Tunesië deed zich voor in juni 2015. Bij een botsing tussen een trein en een vrachtwagen in El Fahes, op een 60-tal kilometer ten zuiden van Tunis, lieten toen 18 mensen het leven. Het ongeval was te wijten aan een signalisatiefout ter hoogte van een spoorwegovergang.