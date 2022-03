Natuurpunt houdt lenteschoonmaak in het Doolbos

Houthalen-Helchteren

Vijftien leden van Natuurpunt hielden zaterdag een lenteschoonmaak in en rond het Doolbos in Houthalen-Helchteren.

“We ruimen hier regelmatig het slingervuil op in de natuur”, zegt Natuurpunt-voorzitter Jürgen Becherer. “Vandaag verzamelden we 15 zakken. We hebben zo onze vaste omloop. We krijgen daarvoor een kleine subsidie van de gemeente, wat natuurlijk goed is voor onze kas. Het is een noodzakelijk karwei dat we hier doen. Het is wel frustrerend dat we telkens opnieuw moeten opruimen. Het blijft dweilen met de kraan open. We vonden ooit een gestolen elektrische fiets in het bos. We hebben toen naar de politie gebeld, die rechtmatige eigenaar kon vinden.”

René Vanderheyden en zijn ploeg vonden zaterdag een mosselpot in perfecte staat. ”Jammer dat er maar één lag, anders aten we vandaag mosselen”, lacht hij. jli