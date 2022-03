Wales verbiedt fysiek straffen van kinderen

In Wales is het vanaf nu verboden om kinderen fysiek te straffen. Elke vorm van lijfstraf, zoals slaan, meppen en door elkaar schudden is vanaf vandaag/maandag illegaal in het land.

De zogeheten “smacking ban” is ingevoerd in de Children Act 2020 en betekent het einde van de “redelijke straf”. Het betekent dat kinderen dezelfde bescherming krijgen tegen mishandeling. De wet is ook op iedereen van toepassing, ook op mensen die op bezoek komen in Wales.

Ouders of volwassenen die verantwoordelijk zijn voor kinderen, riskeren strafrechtelijk vervolging als ze de kinderen op een of andere manier fysiek straffen.

Critici zeggen dat de wet ouders zal criminaliseren, maar de regering van Wales benadrukt dat de wet kinderen net zal beschermen. “De kinderrechtenconventie van de VN maakt duidelijk dat kinderen het recht hebben beschermd te worden tegen schade en tegen verwonding, en daaronder valt ook lichamelijke bestraffing”, verklaart premier Mark Drakeford.

Toegestaan als redelijke straf

Wales sluit zich met de nieuwe wet aan bij meer dan 60 landen wereldwijd die wetgeving hebben ingevoerd tegen het fysiek straffen van kinderen.

Tot nu toe was het slaan van een kind illegaal, maar was het toegestaan zolang het ging om een “redelijke straf”. Dat is nog steeds het geval in Engeland en Noord-Ierland. Wat een “redelijke straf” dan was, hing af van de omstandigheden. Zo werden onder meer de leeftijd van het kind en de aard van het contact mee in rekening gebracht.

Minister van Sociale Zaken Julie Morgan sprak maandag over een “historisch moment voor kinderen en hun rechten in Wales”.